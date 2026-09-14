Durante los últimos días, los vecinos de la ciudad de Villa María se vieron conmocionados con un nuevo hecho delictivo que terminó con el fatal desenlace de un hombre de 44 años.

El caso ocurrió el pasado viernes, durante los horarios de la siesta, en la oficina que la víctima tenía sobre calle Entre Ríos al 1600. En la misma desempeñaba su actividad como gestor del automotor.

Según la hipótesis inicial, el damnificado, identificado como Rolando Álvez, fue increpado en el lugar por 2 personas, quienes habrían intentado robarle. En ese momento, aparentemente hubo un forcejeo entre Álvez y los malhechores, cuando uno de ellos le dio un disparo de arma en el tórax. Luego huyeron.

Además de eso, la información inicial dio a conocer que también había familiares del damnificado en el lugar al momento del asalto, quienes fueron los que testificaron inicialmente para dar los datos preliminares de los sujetos.

Horas después, según lo que se pudo conocer, tras investigaciones y un operativo sobre Ruta 9 en cercanías de Pilar, la policía habría detenido a 4 sospechosos por esta causa.

Los aprehendidos, tres hombres y una mujer, fueron capturados mientras viajaban en una Toyota Hilux. Luego se conoció que serían Diego Frugnoletti, de 43 años, Daniel Mondino, de 44; como también Cintia Vago y Víctor Díaz, ambos de 40. Vago sería pareja de Frugnoletti, según la información oficial.

Fueron trasladados ese mismo día al Centro Penitenciario de Villa María, donde quedarán alojados mientras los fiscales continúan con la investigación. Además se conoció el dato que todos los detenidos ya tienen antecedentes penales por otros delitos dentro de la provincia.