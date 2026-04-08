Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información que ya comenzaron las actividades de Cultura Comunitaria edición 2026.

Los talleres, que cuentan con diversas actividades como deportes, arte, idiomas, entre otras, estarán distribuidas en diversos puntos de la ciudad.

Son más de 90 y se realizarán en lugares como el Prado Español, el Hogar de Niños, la Escuela Manuel Belgrano, el Polideportivo Municipal, el Centro Cultural entre otros.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan en el horario que comienza la actividad, algunas cuentan con las categorías para niños y adultos, y otras están destinadas para un solo grupo etario.

La grilla completa se dio a conocer en los canales oficiales del municipio.