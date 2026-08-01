En diálogo con el equipo de Red Panorama, el fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, Fernando Epelde, brindó precisiones sobre el avance de la investigación por la muerte de Isaías Barrera, el joven que sufrió graves quemaduras tras prenderse fuego el pasado 11 de julio y falleció al día siguiente.

El funcionario aseguró que la causa continúa en pleno desarrollo y que la prueba reunida hasta el momento permite delinear una hipótesis sobre lo ocurrido.

Epelde explicó que la investigación demandó un importante despliegue de recursos, con la participación de personal policial, gabinetes de Policía Judicial y Bomberos de Córdoba, debido a la complejidad del caso. En ese marco, sostuvo que la evidencia recolectada hasta el momento permite descartar la intervención de terceras personas en el hecho.

Según detalló el fiscal, las pruebas y testimonios indican que Isaías Barrera se habría rociado con combustible y que, de manera accidental o intencional, el fuego se inició cuando tenía un encendedor en sus manos. Además, reveló que existen otros elementos que continúan siendo analizados y que primero serán comunicados a la familia antes de hacerse públicos.

Entre esos indicios, Epelde mencionó la existencia de un mensaje con una posible intención suicida enviado instantes antes del episodio y remarcó que la propia víctima, tanto ante allegados como frente a personal médico y otras personas, manifestó en distintas oportunidades que había sido él quien inició el fuego. No obstante, aclaró que la investigación aún no está concluida y que continúan incorporándose pruebas periciales y científicas.

Respecto de las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación, el fiscal señaló que varias de ellas «están totalmente alejadas de la prueba» incorporada al expediente. También confirmó que los padres del joven presentaron una denuncia días atrás, aunque aclaró que la investigación principal se inició de oficio por el Ministerio Público Fiscal inmediatamente después del hecho.

En cuanto al estado procesal, Epelde informó que la causa mantiene la carátula de «muerte de etiología dudosa», ya que todavía restan determinar de manera definitiva las circunstancias que originaron el fallecimiento. Asimismo, indicó que no hay personas detenidas ni imputadas porque, hasta el momento, no existen elementos que vinculen a terceros con el hecho, aunque sí se receptaron numerosos testimonios considerados relevantes para la investigación.

El fiscal concluyó que no es posible establecer un plazo para el cierre de la causa, ya que aún restan informes técnicos y nuevas medidas probatorias que podrían modificar o reforzar las conclusiones alcanzadas hasta el momento.