Excelente Participación de OEA Club Argentino en el Nacional de Natación San Fernando 2026.

Los nadadores de OEA Club Argentino, Angélica Castillejos y Genaro Párraga, tuvieron una destacada actuación en el Torneo Nacional de Natación San Fernando 2026, representando a la institución y a la ciudad en una importante competencia Nacional.

Angélica Castillejos logró el 4 Puesto en los 50 metros libre y el 5 lugar en los 50 metros espalda, mientras Genaro Párraga finalizó 5 en 50 metros libre y se consagró Sub-Campeón Nacional al obtener el 2 Puesto en los 50 metros espalda.

Una experiencia inolvidable para ambos deportistas, fruto del esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante que realizan dentro de OEA Club Argentino.

Agradecimientos especiales a la Dirección de Deportes, Profe Javier Sánchez, RRHH de nuestra institución y a la familia Párraga por el traslado y el acompañamiento durante todo el torneo.