Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 21:30 horas, personal policial de la Comuna Saladillo recibió una denuncia de una mujer de 31 años, la cual habría recibido agresiones de su ex pareja, un hombre de 51.

Momentos antes, según lo testificado, el sospechoso habría aparecido en el domicilio de la denunciante, causándole daños y destrozos en la puerta de la casa, y luego amenazó a la femenina antes de irse.

Rápidamente la policía inició un operativo para dar con el sujeto, al cual pudieron detener en la vía pública más tarde.

Fue trasladado a la unidad judicial donde se labraron las actas correspondientes.