El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó este jueves la ciudad de Marcos Juárez para desarrollar una agenda vinculada principalmente al sistema de salud. La actividad central tuvo lugar en el Hospital Abel Ayerza, donde presentó mejoras en infraestructura, nuevo equipamiento y una ambulancia destinada a reforzar la atención sanitaria regional.

Durante la recorrida, el mandatario supervisó los avances del Centro de Rehabilitación de Alta Complejidad que se construye dentro del predio hospitalario y destacó la importancia de la obra para toda la región. “Esta obra no solo impacta en Marcos Juárez, sino en toda la región”, expresó Llaryora, al tiempo que aseguró que el espacio representará “un salto de calidad en materia de salud pública”.

Además de las obras, el hospital incorporó camas de internación, equipamiento tecnológico y mejoras en distintas áreas operativas. También se sumaron dispositivos para monitoreo y sistemas de gases medicinales, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante el aumento de consultas en el sector público.

En el marco de la visita, Llaryora también confirmó la continuidad de la inversión provincial para finalizar el nuevo Centro de Rehabilitación, una obra que ya presenta un importante grado de avance. Según indicaron autoridades sanitarias, el edificio concentrará distintas especialidades vinculadas a la neuro rehabilitación y permitirá centralizar tratamientos que actualmente se realizan de manera dispersa.

Durante el acto, la intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, destacó la importancia de la visita del gobernador y recordó la preocupación que se generó en la ciudad tras el cierre del centro privado que brindaba atención a afiliados de PAMI. “Para nosotros esta visita del gobernador es muy importante”, expresó, y remarcó que más de 5.500 jubilados quedaron en una situación de incertidumbre frente a posibles emergencias médicas.

Majorel señaló que, tras aquella situación, la Provincia actuó rápidamente junto al Ministerio de Salud para adaptar el Hospital Abel Ayerza y garantizar la atención necesaria. “Felicitamos y agradecemos al gobernador por la velocidad con que decidió tomar cartas en el asunto y darnos una mano”, afirmó la mandataria local, quien además valoró el trabajo conjunto entre el municipio y el hospital regional.

La intendente también remarcó que el fortalecimiento del sistema sanitario resulta clave ante la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de consultas. En ese sentido, aseguró que desde el municipio “hicimos el esfuerzo que pudimos habilitando una guardia”, aunque sostuvo que era indispensable el acompañamiento provincial. Además, destacó la incorporación de nuevas unidades de traslado para derivaciones hacia Villa María y Córdoba en caso de ser necesario.

La agenda del gobernador en Marcos Juárez incluyó además actividades en el Centro Cívico, donde se realizaron entregas vinculadas a programas sociales y viviendas.

La recorrida formó parte de una serie de visitas oficiales que el mandatario viene realizando por distintas localidades del sudeste cordobés.