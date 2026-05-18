Durante la tarde del domingo, personal policial, trabajando en conjunto con el área de Tránsito Municipal, realizaron diversos operativos en la ciudad y controles sobre los vehículos que había en la zona.

Como resultado, según lo informado por la policía, secuestraron de 20 a 25 motocicletas por faltas e infracciones a las ordenanzas municipales vigentes.

Los vehículos fueron trasladados al depósito municipal hasta que se normalice la situación, de lo contrario, dispuesto por la nueva Ley de Hordas que rige en la provincia, luego de los 5 días hábiles se realizará la compactación de las mismas.