Un hecho delictivo sacudió a los vecinos de la localidad de Cavanagh durante las últimas horas al conocerse, según lo difundido por el Ministerio Público Fiscal, el arresto de un hombre por abuso sexual infantil.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de zona rural cercana a la ciudad, el cual estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Operativas. Allí, los uniformados secuestraron gran cantidad de material pornográfico de menores de edad, como también dispositivos informáticos y tecnológicos, entre otros elementos vinculados a la causa.

Según lo que se pudo conocer, el sospechoso utilizaba las redes sociales para contactarse con los menores de edad, especialmente Instagram. Además, la investigación se inició por 4 reportes de organismos internacionales que tenían un seguimiento sobre el sujeto.

El hombre fue trasladado a la Unidad Judicial, donde quedará alojado.