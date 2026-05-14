Durante la mañana de hoy, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, en diversas partes de la ciudad, se están realizando obras de repavimentación, hormigonado y bocacalle, por lo que habrá sectores con restricciones al tránsito en los próximos días.

Uno de los casos es en la intersección de Irigoyen, entre Azcuénaga y Dr. A. Gerchunoff, donde se está realizando la reparación de pavimento con hormigón armado. Allí habrá corte total hasta el lunes 18.

Además, hasta ese mismo día estará la restricción entre Mansilla y Zeballos, donde están realizando la bocacalle de pavimento.

Por último, entre Perú y Quintana se está llevando a cabo la bocacalle de pavimento de hormigón armado, por lo que, hasta el próximo jueves 21 continuará cerrada al tránsito.

Desde el Municipio pidieron a los vecinos circular con precaución y evitar estas intersecciones, utilizando otras alternativas.