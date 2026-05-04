Durante la noche del sábado, pasadas las 20 horas, personal policial recibió diversas denuncias de los vecinos de calle 9 de Julio al 800 por una persona que estaría merodeando arriba de los techos de las viviendas.

Rápidamente realizaron un patrullaje sobre la zona afectada, donde encontraron a un hombre, de aproximadamente 46 años, a quien le preguntaron qué hacía por el lugar. Como no supo justificar su presencia en la cuadra, fue trasladado a la comisaría local como principal sospechoso.

En la Unidad Judicial labraron las actas correspondientes.