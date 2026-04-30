En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ministro provincial de Bioagroindustria, Germán Font, destacó el intenso recorrido que encabezó el gobernador por el departamento Marcos Juárez para supervisar obras y anunciar nuevas inversiones en distintas localidades.

“La presencia del gobernador permitió hablar con cada intendente y recorrer las obras que la Provincia está haciendo en cada comuna”, señaló Font, remarcando el objetivo de mantener activa la obra pública pese al contexto económico.

Entre los anuncios más relevantes, el funcionario resaltó la inauguración de la primera etapa de la sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba, que demandó una inversión superior a los tres mil millones de pesos, además del compromiso de mil millones adicionales para continuar con las siguientes etapas. Según explicó, estas obras representan “soluciones concretas que necesita la gente”, al tiempo que generan movimiento económico y empleo en cada localidad.

Font también subrayó que la demanda habitacional es hoy una de las principales preocupaciones en el interior provincial. De manera indirecta, advirtió que muchas familias no logran acceder a créditos para construir su vivienda, aun contando con ingresos formales, por lo que la Provincia busca avanzar con programas de soluciones habitacionales como Vivienda Semilla para dar respuesta en pueblos y comunas.

En materia sanitaria, el ministro remarcó que la atención en hospitales públicos aumentó un 45% y aseguró que el Gobierno provincial reforzó la infraestructura del Hospital Abel Ayerza para afrontar la creciente demanda. “Ningún jubilado va a quedar sin atención médica”, afirmó, al referirse a la crisis en las prestaciones del PAMI, mientras se suman camas, equipamiento y una ambulancia de terapia intensiva para sostener el servicio.

En ese marco, Font aseguró que la decisión política del Gobierno provincial es sostener la obra pública y acompañar las necesidades de cada localidad, incluso en un escenario económico complejo. De manera indirecta, remarcó que cada inversión en infraestructura impulsa empleo local, dinamiza la economía regional y permite dar respuestas concretas a demandas urgentes en materia de educación, salud y urbanismo.

Además, al ser consultado sobre una eventual candidatura a intendente de Marcos Juárez, Font no descartó esa posibilidad, aunque aclaró que hoy su prioridad está puesta en la gestión. “Si todos definen que tengo que ser yo, voy a estar dispuesto”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el desafío es seguir generando empleo, fortalecer la industria y defender el desarrollo productivo local como base de cualquier proyecto político.

Mientras la Provincia profundiza obras y asistencia en la región, el escenario político local comienza a perfilar nuevas definiciones de cara a lo que viene.