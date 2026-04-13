Durante el fin de semana, en el marco de Trabajos de Prevención, personal policial realizó un megaoperativo en diversos puntos de la ciudad. También colaboraron desde el área de la Caminera, Patrulla Rural, FPA y la Guardia Urbana local.

Como resultado del mismo, lograron controlar a 95 personas y 180 vehículos, entre autos y motos. También secuestraron un aproximado de estos últimos rodados, los cuales tenían diferentes faltas a la Ley de Tránsito, las cuales fueron trasladadas al Depósito Judicial hasta que sus propietarios regularicen la situación.

Por otro lado, los efectivos también detuvieron a dos hombres, de los cuales uno fue por diversos delitos, y otro tenía un pedido de paradero. Ambos fueron en dos puntos de la ciudad diferentes.

En los operativos participaron las autoridades provinciales del área de Seguridad.