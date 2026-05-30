FPA detuvo a tres Personas y secuestró cocaína en Marcos Juárez.

En el marco de dos investigaciones dirigidas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos en distintos sectores de la ciudad.

Los procedimientos culminaron con la detención de tres Personas mayores de edad vinculadas a causas por venta de drogas.

Los operativos fueron llevados a cabo sobre dos domicilios ubicados en calles Maestra Florentina Rosa y Antártida Argentina Una de las investigaciones, desarrollada durante menos de un mes, permitió el cierre de un Punto de venta de Estupefacientes. Por otra parte, los restantes procedimientos guardan relación con una causa iniciada a principios de Mayo.

Cabe destacar que durante los allanamientos, fueron detenidos dos Hombres y una mujer mayores de edad. Los efectivos de la FPA lograron el secuestro de 121 dosis de cocaína, $ 251020 pesos argentinos y diversos elementos de interés para la causa.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los aprendidos fueron trasladados a sede Judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: FPA.