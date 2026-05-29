Durante la mañana del jueves, pasadas las 10 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en el predio del INTA, el cual está ubicado sobre ruta 12, al sur de la ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un rollo de campo con rastrojos de soja comenzó a prenderse fuego, tomando gran parte del cuerpo de malezas.

Al llegar los bomberos realizaron las tareas de extinción de las llamas, y luego el enfriamiento en el lugar afectado, desarmandolo para un mejor trabajo.

No hubo heridos.