En diálogo con el equipo de Red Panorama, la intendente de San Marcos Sud, Claudia Godoy, cuestionó con dureza la auditoría realizada este martes en el hospital municipal de la localidad y aseguró que el procedimiento “pareció un atropello”.

Según explicó, nueve personas enviadas desde Buenos Aires llegaron al centro de salud para revisar documentación vinculada a prestaciones brindadas a afiliados del PAMI.

Godoy recordó que meses atrás encabezó, junto a otros intendentes, un reclamo por las deudas que el PAMI mantiene con hospitales municipales y centros de salud del interior. “Hace nueve meses que no nos pagan”, afirmó, y remarcó que los municipios sostienen servicios esenciales para los jubilados pese a la demora en los reintegros. Además, explicó que el hospital trabaja con distintas mutuales y obras sociales para recuperar parte de los costos de atención.

La mandataria consideró que la auditoría fue una represalia política tras los reclamos públicos realizados contra las autoridades del organismo nacional. “Esto viene por el reclamo que yo hice”, sostuvo, al tiempo que apuntó contra el diputado nacional Gabriel Bornoroni, a quien responsabilizó de manejar el PAMI en Córdoba. “No me importa que me auditen la facturación, porque no tenemos nada que ocultar, pero primero deberían pedir autorización”, señaló.

Durante la entrevista, Godoy insistió en que el hospital cumple con todas las habilitaciones y requisitos sanitarios exigidos por la Provincia. Detalló que cuentan con internación, guardias médicas permanentes, ambulancias, laboratorio y servicios en funcionamiento. “San Marcos, el hospital nuestro, parece una clínica”, expresó, aunque reconoció que resta renovar el service técnico del equipo de rayos por cuestiones económicas.

Momentos más tarde, el Jefe de Jurisdicción de los Hospitales Regionales, Eduardo Foressi, también se refirió al operativo y cuestionó la forma en la que se desarrolló la auditoría.

Si bien aclaró que los hospitales municipales tienen autonomía administrativa, explicó que mantienen relación directa con la Provincia a través de habilitaciones y controles sanitarios. “La verdad que eso, en vez de tomarse positivamente, se toma como una señal de amedrentamiento”, afirmó.

Foressi sostuvo que el PAMI tiene derecho a controlar las prestaciones facturadas, aunque consideró excesivo el despliegue realizado en San Marcos Sud. “Estaría buenísimo que auditen y revisen a todos los hospitales, pero también que les paguen lo que les deben”, expresó. Además, remarcó que desde la Provincia trabajan “sin hacer distinciones políticas” y puso como ejemplo el acompañamiento brindado al hospital de Arias, pese a tratarse de una localidad gobernada por dirigentes opositores.

El funcionario provincial coincidió con Godoy en que el procedimiento tuvo características intimidatorias y aseguró que “no era esa la finalidad” de una auditoría administrativa. “Demasiado circo para tan poca cosa”, sostuvo, al cuestionar el traslado de personal desde Buenos Aires para inspeccionar un hospital del interior. También advirtió que este tipo de acciones generan preocupación en municipios pequeños que atraviesan dificultades económicas y sostienen servicios esenciales con recursos propios.

El Doctor insistió en la necesidad de defender a los hospitales del interior y pidió evitar “distinciones políticas” en la gestión sanitaria. “Si las cosas se están haciendo bien, no hay que tener miedo a las auditorías, pero este tipo de situaciones no las avalo”, concluyó.