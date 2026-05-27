En diálogo con el equipo de Red Panorama, el presidente del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, Javier Barletta, confirmó que no participará de las próximas elecciones locales y aseguró que su decisión “ya está tomada”.

Durante una extensa entrevista, el dirigente radical analizó el escenario político de la ciudad, las negociaciones entre partidos y las tensiones internas que atraviesan distintos espacios de cara al cierre de alianzas.

Barletta explicó que actualmente participa de conversaciones junto a referentes de la UCR para definir posibles acuerdos electorales, aunque advirtió que todavía hay muchas indefiniciones. “Necesitamos que definan si van a ir solos o en alianza”, señaló en referencia al PRO y a La Libertad Avanza. Además, sostuvo que los plazos electorales avanzan rápidamente y que la falta de decisiones genera incertidumbre en todos los sectores.

El dirigente también se refirió a la situación política de la intendenta Sara Majorel y consideró que existe una fuerte presión interna dentro del oficialismo municipal. Según indicó, el PRO atraviesa divisiones entre quienes impulsan una alianza más amplia y quienes prefieren competir solos. “Tiene un gabinete dividido”, afirmó Barletta, quien además aseguró que muchos dirigentes esperan definiciones para conocer su futuro político y laboral.

En otro tramo de la entrevista, Barletta insistió en la necesidad de renovar la dirigencia y pidió “gestos de grandeza” dentro de la política local. “La gente está cansada de siempre las mismas caras”, expresó, incluyéndose dentro de esa autocrítica. También recordó que situaciones similares ya provocaron derrotas electorales en otros espacios y remarcó que seguirá vinculado a la política, aunque fuera de las listas y desde otro lugar.

Por último, el presidente del Concejo cuestionó el clima generado en redes sociales y defendió el rol del periodismo tradicional en el debate político. “Mantengamos esta línea porque lo demás es basura”, sostuvo al referirse a publicaciones anónimas y operaciones digitales.

En ese sentido, valoró la posibilidad de mantener entrevistas “sin intenciones maliciosas” y pidió sostener discusiones políticas con mayor seriedad y responsabilidad.

Finalmente, Barletta reiteró que no dará marcha atrás con su decisión electoral. “No quiero estar en el escarnio público de las redes sociales”, concluyó el dirigente radical.