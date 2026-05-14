Minutos atrás, el equipo de Red Panorama tomó conocimiento sobre allanamientos que se estaban realizando en las localidades de General Baldissera e Isla Verde por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Por ello, en diálogo con el equipo de Panorama, el director del operativo, Claudio Agüero, comentó mayores detalles al respecto.

Todo comenzó con investigaciones comenzadas seis meses atrás, gracias a llamados anónimos de los vecinos.

Como resultado, los uniformados realizaron 8 allanamientos, 5 en Isla Vede y los otros tres en Baldissera, lo que generó que incautaran dosis de marihuana, más de 70 de cocaína, autos, motos, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Los detenidos, 5 hombres y dos mujeres, entre 53 y 32 años de edad, fueron detenidos y serán trasladados en las próximas horas a la Unidad Judicial de Marcos Juárez.

Además destacaron que los sospechosos operaban trasladando los estupefacientes a las localidades vecinas del sudeste cordobés.