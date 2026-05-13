Durante la tarde de ayer martes se realizó, en la nueva Sede Regional «Bernardo Houssay» de la Universidad Provincial de Córdoba, ubicada ahora en el Polo Educativo, una charla abierta y pública.

La actividad comenzó aproximadamente a las 19:30 horas, y contó con la participación de docentes de la institución, además de asistentes y otras autoridades de la institución.

Como uno de los temas principales, abordaron los momentos históricos vinculados al desarrollo de la universidad pública argentina, además del apoyo de material audiovisual. También se trató el impacto de las reformas universitarias en el sistema actual.

Hubo además espacios de intercambio entre docentes, autoridades y público invitado, finalizando con una reflexión colectiva.

Otro de los trabajos fue el proceso de federalización de la Universidad Provincial de Córdoba, lo que permitió que se creara la sede en Marcos Juárez.

La charla contó con gran convocatoria de público, quienes debatieron sobre el rol de cada uno dentro de la universidad pública.