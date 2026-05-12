El Club San Martín puso en marcha una campaña de socios con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y ordenar el funcionamiento de las distintas actividades de la institución.

Por ello, en diálogo con el equipo de Red Panorama, Guillermo Cornaglia y Damián Di Yenno, integrantes de la comisión directiva, explicaron que la propuesta apunta a generar mayor compromiso entre quienes concurren al club y fomentar la participación activa de la comunidad. “Tenemos que tocarle la espalda a cada uno para que entienda lo importante que es ser socio”, expresaron durante la entrevista.

Desde la dirigencia señalaron que el plazo para regularizar la situación será durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de agosto, comenzarán a implementarse nuevas modalidades de control en los ingresos, con personas encargadas de verificar la condición de socio en cada evento y actividad deportiva. Según indicaron, la intención no es generar conflictos, sino “hacer docencia” sobre la importancia de colaborar con la institución y sostener sus actividades.

En cuanto al valor de la cuota societaria, informaron que actualmente es de 27 mil pesos mensuales y que no existen diferencias entre quienes pagan mes a mes o desean asociarse durante todo el año. “El que es socio, es socio”, remarcaron al explicar que la cuota será única para todos los asociados. Además, señalaron que podrían existir variantes en algunos servicios para quienes no estén vinculados formalmente al club.

También brindaron detalles sobre los beneficios que reciben los socios en actividades específicas, como la temporada de pileta. Explicaron que quienes mantienen la cuota al día acceden a importantes descuentos en el carnet, pagando este año 90 mil pesos frente a los 220 mil que abonó un no socio. Incluso, quienes se asociaron únicamente para utilizar la pileta debieron adelantar cuotas para equiparar la situación con los socios permanentes.

Además, durante la entrevista se hizo referencia a la necesidad de reorganizar ciertas disciplinas deportivas para optimizar recursos y garantizar la continuidad de las actividades. Como ejemplo, mencionaron el caso de las bochas, donde años atrás se logró un acuerdo entre instituciones locales para concentrar la práctica en un solo espacio, evitando sostener estructuras paralelas con pocos jugadores y altos costos de mantenimiento. “No se puede mantener un club para 32 personas”, señalaron al recordar aquella decisión.

En ese sentido, también plantearon una reflexión sobre otras actividades como el golf, señalando que en ciudades del tamaño de Marcos Juárez resulta cada vez más complejo sostener clubes e instalaciones duplicadas sin un fuerte respaldo económico. Desde la comisión consideraron que este tipo de debates serán necesarios a futuro para mantener vivas las instituciones deportivas y fortalecer su desarrollo a largo plazo. “Hay actividades que, si se dividen, dejan de ser sustentables”, advirtieron.

En paralelo, el club lanzó formalmente la campaña “Más socios, más pertenencia”, una iniciativa destinada tanto a quienes alguna vez formaron parte de la institución como a nuevos vecinos interesados en sumarse. Desde San Martín remarcaron que el objetivo es recuperar el sentido de identidad y fortalecer el vínculo con la comunidad, invitando a revivir la historia compartida y acompañar los proyectos futuros de la entidad.

La propuesta incluye beneficios especiales para quienes reactiven su condición de socios o se asocien por primera vez, además de sorteos y promociones exclusivas. Bajo el lema “Tu pasión nos hace grandes”, la institución busca ampliar su base societaria y consolidar el acompañamiento necesario para continuar creciendo en infraestructura, actividades y desarrollo deportivo.

Desde la comisión destacaron que la campaña continuará en las próximas semanas con acciones informativas y contacto directo con vecinos, buscando reforzar el acompañamiento de la comunidad hacia el crecimiento del Club San Martín.