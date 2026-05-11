Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 11:55 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un principio de incendio que estaba dándose en un galpón ubicado sobre Ruta 9 a la altura del kilómetro 502.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, se derramó combustible sobre un sector del lugar, lo que dio inicio a las llamas, las cuales tomaron gran parte del galpón.

Al llegar los bomberos, el fuego ya era generalizado, por lo que realizaron las tareas de extinción y luego el enfriamiento de la zona afectada.

Como resultado, se vieron afectados diversos elementos, como partes de camiones, repuestos, cubiertas y también un camión batea.

No hubo heridos. Aún se desconocen las causas del hecho.