Durante la mañana del lunes, el colega de Camilo Aldao, Eduardo Aladio, se comunicó con Red Panorama para advertir sobre el corte de iluminación en el cruce de las rutas provinciales 6 y 12, a la altura del cementerio de Inriville.

A partir de esa situación, Panorama, momentos más tarde, dialogó con la intendenta Julieta Aquino, quien confirmó que desde el fin de semana las luminarias permanecían apagadas tras la fuerte tormenta eléctrica registrada el miércoles de la semana pasada.

“Todas las luces están apagadas”, aseguró Aquino, quien además indicó que el municipio enviaría a un electricista para revisar las instalaciones. La mandataria recordó que en otras oportunidades la falla estuvo relacionada con un contactor dañado y pudo resolverse rápidamente. “Puede ser una tontera y solucionarse enseguida, como también puede que no”, expresó durante la entrevista radial.

La intendenta también remarcó que el sistema lumínico del sector fue renovado recientemente, incluyendo cableado y distintos componentes eléctricos. Por ese motivo, manifestó sorpresa ante el desperfecto y advirtió sobre la importancia del lugar por el constante tránsito vehicular.

De manera indirecta, Aquino sostuvo que la centralización de las decisiones “complica las respuestas rápidas” ante problemas cotidianos vinculados a la seguridad vial.

En ese sentido, la jefa municipal consideró que el mantenimiento de este tipo de estructuras debería quedar en manos de las comunidades locales o cooperativas cercanas, ya que son quienes pueden intervenir con mayor rapidez. “Que una oficina en Córdoba tenga que ver los 427 municipios y comunas con la cantidad de rutas que tiene la provincia, es una locura”, afirmó.

Finalmente, el lunes por la tarde, pasadas las 19 horas, Julieta Aquino volvió a comunicarse con Red Panorama para informar que el problema ya había sido solucionado. Según detalló, el municipio envió al electricista que trabaja para ellos y logró restablecer el funcionamiento de las luminarias.