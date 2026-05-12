En diálogo con el equipo de Red Panorama, el representante de La Bancaria, Hugo Alzuaga, volvió a advertir sobre el crecimiento de los llamados “morosos zombies”, personas que quedan fuera del sistema financiero tras acumular deudas imposibles de afrontar.

Durante la entrevista, el dirigente sostuvo que el problema afecta cada vez más a trabajadores y familias de clase media. “Primero hay que reconocer que uno está en esa situación”, expresó.

Según explicó, muchas personas permanecen “dormidas” frente a un escenario económico que deteriora sus ingresos y las obliga a financiar gastos cotidianos con tarjetas de crédito o préstamos. En ese sentido, consideró que el primer paso para enfrentar el problema es tomar conciencia de la gravedad de la situación. “Hay que despertarse”, remarcó al referirse al fenómeno de los endeudados que continúan acumulando compromisos financieros.

Alzuaga señaló que la problemática no es exclusiva de grandes ciudades y aseguró que en Marcos Juárez también se observa una creciente preocupación entre trabajadores y comerciantes. De manera indirecta, indicó que el consumo se encuentra frenado y que muchas familias ya no logran sostener sus gastos habituales. Además, sostuvo que el endeudamiento se profundiza en un contexto donde los salarios pierden frente a la inflación y los aumentos constantes.

El dirigente sindical también cuestionó el enfoque económico actual y afirmó que las decisiones del Gobierno están guiadas por una lógica estrictamente técnica. “Estamos gobernados por técnicos”, expresó, al considerar que las políticas económicas dejan de lado el impacto social. Según detalló, se prioriza el equilibrio de las cuentas públicas sin contemplar las dificultades que atraviesan trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes.

En otro tramo de la entrevista, Alzuaga defendió el rol del Estado como herramienta de contención y sostuvo que “el Estado cumple una función” en medio de la crisis. Para el referente de La Bancaria, la salida no pasa únicamente por ajustar gastos, sino también por recuperar el poder adquisitivo y fortalecer el empleo. A su vez, insistió en que la situación actual empuja a muchas personas hacia una exclusión financiera cada vez más difícil de revertir.

Como cierre, Alzuaga advirtió que el fenómeno de los “morosos zombies” seguirá creciendo si no cambia el escenario económico. “La gente está cada vez más atrapada”, resumió al alertar sobre el impacto social del endeudamiento.