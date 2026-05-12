Marcos Juárez: 23 Familias escrituraron su Hogar

Hoy 23 familias de Marcos Juàrez recibieron la escritura de sus viviendas, concretando finalmente la titularidad de su hogar despuès de muchos años.

Desde la Municipalidad de Marcos Juàrez seguimos trabajando de manera articulada para hacer realidad este sueño, a travès del Programa Provincial Tu Casa, Tu Escritura.

Cada escritura entre cada representa tranquilidad, seguridad y la alegrìa de saber que esas familias hoy son oficialmente Propietarias de su casa.

Nos llena de orgullo acompañar estos Procesos y seguir gestionando Polìticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos.

¡ Felicitaciones a todas las familias !.