Durante los primeros minutos del domingo, pasadas las 0:30 horas, personal policial recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta E58, a la altura del kilómetro 10, entre las localidades de Inriville y General Baldissera.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Renault Clio, en el cual se trasladaba un hombre de 35 años, sufrió un despiste en solitario, quedando a un lado de la carpeta asfáltica, y comenzó a prenderse fuego.

Por el siniestro también fueron convocados los cuerpos bomberiles de Baldissera e Inriville, quienes trabajaron en conjunto para sofocar el incendio, el cual tomó por completo el vehículo. Por otro lado, el ocupante fue trasladado al Hospital Municipal de Inriville por terceros.

Los daños fueron totales.