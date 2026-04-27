Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 13:50 horas, personal policial recibió la denuncia de un hombre de 40 años, oriundo de Saira, quien manifestó haber sufrido un robo.

Según lo testificado, el damnificado había dejado su camioneta estacionada sobre la calle Intendente Loinas al 1500 cuando, en un momento donde no estaba presente, delincuentes lograron abrir el vehículo y robaron una gran suma de dinero y varias joyas de plata que tenía dentro.

Aún no hay detenidos. Se está realizando una investigación para dar con los malhechores.