Corte de Energía en Marcos Juárez: Programado(Trabajo).
Motivo realizar tareas por contratista para CRD Marcos Juárez.
Detalle de Cortes Programados.
07:00 a 10:00 horas Distribuidor ET RC Rosario de Santa Fe.
Zona Afectada:
Sector comprendido al Norte de vías férreas por calles Int. Loinas Ruta Nacional N° 9: 9 de Julio, 2 de Abril, y Cabo Bussano.
08:00 a 10:00 horas Distribuidor ET RC Champagnat
Zona afectada:
Sector comprendido al Norte de vías férreas por calles Int. Loinas Ruta Nacional N° 9 Fuerza Aérea Argentina, 2 de Abril, Cabo Bussano.
12:00 a 15:00 horas Distribuidor ET 13 dE-1 Hospital
Zona afectada:
Sector comprendido al Norte de vías férreas por calles Bolivia, Zeballos, Uruguay y Pellegrini.
Localidad: Marcos Juárez.
Agradecemos a nuestros usuarios la comprensión.