Corte de Energía en Marcos Juárez: Programado(Trabajo).

Motivo realizar tareas por contratista para CRD Marcos Juárez.

Detalle de Cortes Programados.

07:00 a 10:00 horas Distribuidor ET RC Rosario de Santa Fe.

Zona Afectada:

Sector comprendido al Norte de vías férreas por calles Int. Loinas Ruta Nacional N° 9: 9 de Julio, 2 de Abril, y Cabo Bussano.

08:00 a 10:00 horas Distribuidor ET RC Champagnat

Zona afectada:

Sector comprendido al Norte de vías férreas por calles Int. Loinas Ruta Nacional N° 9 Fuerza Aérea Argentina, 2 de Abril, Cabo Bussano.

12:00 a 15:00 horas Distribuidor ET 13 dE-1 Hospital

Zona afectada:

Sector comprendido al Norte de vías férreas por calles Bolivia, Zeballos, Uruguay y Pellegrini.

Localidad: Marcos Juárez.

Agradecemos a nuestros usuarios la comprensión.