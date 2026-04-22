Agustín Gay, damnificado por el robo de un camión, relató la dramática situación que vivió su chofer durante la madrugada del sábado, cuando delincuentes interceptaron el vehículo mientras descansaba en la autopista, a la altura de Leones. “Estamos preocupados y desesperados porque no tenemos ninguna novedad del camión”, expresó, al referirse a la falta de avances concretos en la búsqueda del rodado.

Según explicó, el chofer se encontraba descansando en la zona de la bajada hacia Leones cuando fue sorprendido por varias personas que redujeron al conductor, desengancharon el acoplado y desactivaron el sistema satelital. “Encontramos el acoplado con el aparato satelital tirado en el suelo”, señaló Gay, detallando que el camión fue captado luego por cámaras de seguridad ingresando a Villa María.

El propietario indicó que, hasta el momento, la única certeza es que el vehículo tomó la Ruta 9 en dirección a Villa María, pero luego se perdió todo rastro. “No sabemos si se fue para el lado de Tío Pujio o para Río Cuarto, estamos estancados ahí”, lamentó, describiendo la incertidumbre que enfrenta la familia mientras la investigación intenta reconstruir el recorrido.

En cuanto al chofer, Gay confirmó que fue trasladado en otro vehículo, maniatado y con los ojos vendados, y posteriormente abandonado en Villa María. Afortunadamente, no sufrió lesiones físicas. “Gracias a Dios está bien, eso es lo más importante”, remarcó, aunque reconoció que el impacto económico del robo es muy grave debido al alto valor del camión sustraído.

El rodado robado está valuado entre 80 y 90 mil dólares y posee varias características distintivas que podrían facilitar su identificación. El dueño precisó que se trata de un camión cerealero con carrocería celeste, lona gris y blanca, llantas delanteras de aluminio y un tanque lateral rayado. Además, informó que la patente es IPX-227, aunque sospechan que podría haber sido adulterada.

Mientras la denuncia avanza en la Justicia, Gay pidió colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicar el camión. “Tiene muchos detalles particulares que sería fácil de identificar”, afirmó, con la esperanza de recuperar la unidad robada