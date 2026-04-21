El superior de turno de los Bomberos de Leones, Horacio Fabbri, en dialogo con el equipo de Red Panorama, informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Garibaldi e Italia, dentro de la localidad, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la que se trasladaban dos hombres. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor resultaron heridos y debieron ser asistidos.

“Nos convocan por un accidente dentro de la localidad de Leones en las calles Garibaldi e Italia”, explicó Fabbri al detallar la intervención del personal de emergencia. Según indicó, en el automóvil se movilizaba un hombre, mientras que en la motocicleta viajaban dos masculinos que fueron quienes sufrieron las consecuencias del choque.