El superior de turno de los Bomberos de Leones, Horacio Fabbri, en dialogo con el equipo de Red Panorama, informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Garibaldi e Italia, dentro de la localidad, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la que se trasladaban dos hombres. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor resultaron heridos y debieron ser asistidos.
“Nos convocan por un accidente dentro de la localidad de Leones en las calles Garibaldi e Italia”, explicó Fabbri al detallar la intervención del personal de emergencia. Según indicó, en el automóvil se movilizaba un hombre, mientras que en la motocicleta viajaban dos masculinos que fueron quienes sufrieron las consecuencias del choque.
Producto del impacto, los motociclistas presentaban politraumatismos y escoriaciones múltiples, mientras que uno de ellos evidenciaba además un fuerte golpe en la espalda. Ante esta situación, el personal de bomberos procedió a inmovilizar a ambos heridos para evitar complicaciones mayores antes de su traslado.
Fabbri señaló que, luego de la primera asistencia en el lugar, “se los inmoviliza a ambos y se los traslada al hospital local”, donde quedaron bajo observación médica. La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió brindar atención inmediata a los lesionados y garantizar su derivación segura.
En tanto, el conductor del automóvil involucrado en el siniestro no sufrió heridas, confirmó el bombero, aclarando que solo los ocupantes de la motocicleta necesitaron atención médica tras el impacto.
El hecho volvió a poner en evidencia la importancia de extremar las precauciones al circular por zonas urbanas, especialmente en cruces transitados donde un instante puede derivar en un accidente.