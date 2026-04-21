El Dr. Leonardo Ayuso, médico de cabecera de PAMI, explicó cómo es actualmente la atención para los afiliados tras los cambios en la cobertura y derivaciones, detallando que la guardia de 24 horas se encuentra funcionando en el Centro Periférico Nº1 de la Municipalidad, donde se centralizan las interconsultas y gestiones para atención especializada.

Ayuso señaló que hoy los jubilados “han quedado sin las consultas especialistas más frecuentes”, mencionando áreas como cardiología, traumatología y endocrinología, donde actualmente no pueden realizar derivaciones locales. Ante esta situación, indicó que los pacientes deben concurrir al centro materno ubicado en Ruta 12 y Quintana, donde una secretaria gestiona los turnos.

Según explicó el profesional, desde ese punto se coordinan las derivaciones hacia Villa María, lugar al que los afiliados deben trasladarse para concretar la consulta con especialistas. “Es un inconveniente, sí, se entiende todo, pero hoy la respuesta de PAMI para especialista es esa”, remarcó, al describir las dificultades que enfrentan los pacientes.

El médico también se refirió a quienes necesitan realizar estudios prequirúrgicos, indicando que deben presentarse con la derivación correspondiente para gestionar la atención. En esos casos, explicó que se tramitan de manera inmediata los turnos necesarios, aunque aclaró que “si es un manejo ambulatorio de una interconsulta, tiene que ir por sus propios medios”.

En relación a los estudios previos a una cirugía, Ayuso detalló que se requiere electrocardiograma, valoración cardiológica y análisis de laboratorio, aunque destacó que los análisis “se pueden hacer acá, porque el laboratorio sigue funcionando igual que antes”, permitiendo al menos resolver parte del procedimiento en la ciudad.

Mientras persisten las dificultades en la atención especializada, los afiliados deben adaptarse a un sistema de derivaciones externas que complica el acceso a la salud, a la espera de una pronta solución para normalizar las prestaciones.