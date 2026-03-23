Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 23:55 horas, personal policial de Monte Buey recibió una denuncia por una riña que estaba ocurriendo en una vivienda de la calle San Lorenzo al 282 de esa ciudad.

Allí, momentos antes, una mujer de 29 años, oriunda de Bell Ville, apareció en la casa, en la cual vive otra femenina, de 46, y comenzó la pelea. Todo habría iniciado porque la menor le reclamó el pago de una deuda, lo que desencadenó en golpes y arrojo de escombros.

Al llegar la policía, la agresora fue detenida y trasladada a la comisaría de Monte Buey, donde permaneció alojada hasta que se realizaran las actuaciones de rigor.

Horas más tarde fue puesta en libertad.