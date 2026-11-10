Un nuevo hecho delictivo sacudió a los vecinos de Barrio Sur a comienzos del fin de semana, cuando se conoció la noticia de un asalto ocurrido en una verdulería ubicada entre las calles Laprida y Colombia.

Según la información inicial, el hecho delictivo habría sucedido el viernes a las 11 horas aproximadamente, cuando un sujeto entró al local y amenazó a uno de los empleados con arma de fuego para que le diera el dinero que tenían en la caja registradora. Luego de eso escapó del lugar.

La policía se hizo presente y, tras una investigación, realizaron un operativo donde pudieron dar con el sospechoso, el cual intentó huir tras notar la presencia de los uniformados en el barrio.

Fue demorado y en operativo pudieron recuperar parte de lo robado. Luego fue trasladado a la comisaría local donde quedó alojado.

El delincuente tendría 39 años.