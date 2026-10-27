Durante el fin de semana, un nuevo hecho de violencia sacudió a los vecinos de la ciudad, al conocerse la noticia de dos hombres que tuvieron que ser asistidos en el nosocomio por heridas producto de una riña en la vía pública.

Según la información inicial dada a conocer por la policía, fueron convocados aproximadamente a las 10 de la mañana en calle San Juan al 1500 donde, por razones que se intentan esclarecer, un masculino de 31 años había protagonizado la pelea con otro sujeto de 22.

Al llegar los uniformados se encontraron al mayor recostado en la vereda y con lesiones en el lado izquierdo de su cabeza, mientras que el menor presentaba heridas en la zona frontal. Ambos fueron trasladados por el servicio de emergencias SUM al Hospital Abel Ayerza.

Por ello, el equipo de Red Panorama pudo dialogar con el director del centro de salud, Agustín Sicardi, quien detalló que los damnificados ingresaron a la guardia de urgencia y fueron asistidos allí. Uno de ellos tenía traumatismos de cráneo, pero ambos con lesiones leves.

Luego de los diagnósticos correspondientes, minutos más tarde fueron dados de alta.

Aún se desconoce, según lo detallado por Sicardi, si los golpes y las lastimaduras se dieron por objetos cortopunzantes o si se utilizó algún artefacto.