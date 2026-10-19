Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 19:45 horas, tanto personal policial como el equipo de Bomberos de Cruz Alta fueron avisados de un accidente en solitario ocurrido en la esquina de Alberti y Melo.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un hombre de 26 años que circulaba en su motocicleta Zanella 110 cc., sufrió un vuelco en solitario y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos, el damnificado presentaba varias heridas, por lo que lo trasladaron al Hospital Municipal, donde ingresó con escoriaciones y una fractura en su muñeca izquierda.

Se desconocen las causas del hecho.