Durante los primeros minutos del domingo, aproximadamente a las 0:45 horas, personal policial fue avisado de un accidente de tránsito ocurrido en calle Rafael Nuñez al 150, en Barrio Sur.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una Renault Duster, conducida por un hombre de 46 años, colisionó con una motocicleta Honda Titán 150 cc. en la que se trasladaba una mujer mayor de edad.

Rápidamente los damnificados fueron asistidos por el servicio de emergencias SUM. La femenina fue trasladad al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con traumatismos en la zona del cráneo y rostro, por lo que quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Fuentes extraoficiales confirmaron que se trataba de una femenina, Sofia Bonino de 27 años