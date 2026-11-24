Durante la noche del sábado, pasadas las 21:20 horas, personal policial recibió un llamado al 101 de una mujer de 45 años que estaba siendo agredida verbalmente por su hijo de 17.

Según lo testificado por la damnificada, momentos antes supo que el menor le había sustraído su teléfono celular y, tras una discusión, el joven la amenazó con prender fuego la vivienda, la cual está ubicada en 19 de Octubre al 1500.

Al llegar la policía, el joven se dio a la fuga pero pudo ser retenido a pocos metros. Fue trasladado primero al Hospital Abel Ayerza para realizar los chequeos médicos, luego a la comisaría local donde quedó alojado.