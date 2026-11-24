Durante la noche del domingo, personal policial de Monte Buey fue convocado por una riña que estaba ocurriendo sobre calle Belgrano al 600 entre dos personas.

Según la información inicial, un hombre de 62 años estaba agrediendo a otro sujeto de 52 y, al llegar los uniformados, continuó con las amenazas también a la policía, generando disturbios.

El sujeto fue detenido de manera inmediata y trasladado a la comisaría local, donde labraron las actas correspondientes. Horas después recuperó su libertad.