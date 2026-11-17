Durante la noche del viernes, aproximadamente a las 20:50 horas, personal policial realizó diversos operativos en el Barrio Sur por hechos delictivos ocurridos días atrás.

Uno de ellos fue a raíz de una denuncia realizada el pasado 10 de noviembre por una estafa a un remisero de 61 años. Otra por un hecho ocurrido el 9 donde le robaron a un hombre de 45 con un arma blanca.

Por ello la policía llevó a cabo tres allanamientos, los cuales obtuvieron resultados positivos, donde secuestraron un teléfono celular y otros elementos vinculados a las causas. Además detuvieron a un sujeto de 25 años por el robo con arma.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría local donde quedó alojado.