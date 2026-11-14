En diálogo con el equipo de Red Panorama, Gustavo Mündler, delegado del SUOEM Marcos Juárez, manifestó la preocupación del sindicato por una serie de incumplimientos que afectan a los trabajadores municipales, entre ellos la falta de pago de las horas extras realizadas y las condiciones edilicias y de seguridad en distintos sectores de trabajo. Según señaló, los reclamos se vienen planteando durante todo el año, pero desde hace dos meses no consiguen una reunión con la intendente para abordar estas situaciones.

Mündler explicó que existen sectores municipales con instalaciones muy deterioradas, particularmente en el vertedero y en el área de Zoonosis, donde funciona la protectora de animales. Recordó que en una oportunidad una oficina llegó a tener electricidad en sus paredes, por lo que los trabajadores no podían ingresar y debían permanecer en una casilla. Si bien el problema fue solucionado, cuestionó que hayan tenido que esperar varios días para obtener una respuesta ante una situación que consideró urgente.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con el estado de las herramientas y del parque automotor municipal. El delegado sostuvo que hay tractores y otras maquinarias que no se encuentran en condiciones óptimas para trabajar, con desperfectos en luces y direcciones. Incluso mencionó que algunos choferes le transmitieron que las direcciones de los vehículos presentan fallas durante su funcionamiento, lo que representa un riesgo para quienes deben utilizarlos.

En cuanto a la situación económica, el representante sindical denunció que todavía no se abonaron las horas extras correspondientes a los trabajadores municipales, pese a que habitualmente se liquidan el mismo día o al día siguiente del cobro de los salarios. Además, indicó que no recibieron una fecha concreta de pago, mientras que los trabajadores cooperativizados y monotributistas sí estaban percibiendo sus haberes.

Mündler también explicó que el atraso genera complicaciones económicas para el propio sindicato, ya que los descuentos correspondientes a proveeduría y cuota sindical se realizan en los recibos de sueldo durante los primeros días del mes, pero el municipio transfiere esos fondos entre 20 y 30 días después. «Nosotros necesitamos ese dinero para pagar a proveedores y se nos atrasa todo. Después, cuando uno se demora con los impuestos, le cobran intereses», expresó.

Por otra parte, señaló que durante este año tampoco se completó la entrega de ropa de trabajo para el personal administrativo y que los pedidos de reunión enviados al Ejecutivo no tuvieron respuesta. «Venimos bastante mal, no se están yendo de la mejor manera», manifestó, en referencia al cierre de la actual gestión municipal.

Finalmente, el delegado adelantó que el sindicato comenzó a difundir la problemática a través de sus redes sociales y que la comisión evaluará los pasos a seguir. No descartó que puedan adoptarse medidas gremiales, aunque aclaró que todavía no hay una decisión tomada. Mientras tanto, el SUOEM espera respuestas tanto por los pagos pendientes como por las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.