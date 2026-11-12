En diálogo con el equipo de Red Panorama, Adrián Depetris, integrante de la Cooperativa Sudeste de San Marcos, explicó los trabajos que se realizan sobre calle Laprida, en el sector comprendido entre la arteria y las vías férreas, donde se registró un hundimiento del pavimento durante los últimos días.

Según detalló, el inconveniente motivó una intervención para determinar si el origen está relacionado con el caño maestro que transporta agua desde San Marcos Sud hacia Marcos Juárez o con alguna otra cañería de la red local. «Estamos sondeando, rompiendo un poco para ver si es del caño maestro o de otro caño de acá de la ciudad», señaló.

Los trabajos implican la rotura de parte del pavimento y la ocupación de media calzada, por lo que fue necesario interrumpir la circulación en el sector y cerrar el paso a nivel. Depetris indicó que el caño maestro se encuentra a aproximadamente 1,20 metros de profundidad.

El entrevistado explicó que todavía no se pudo determinar la causa del hundimiento, aunque también existe la posibilidad de que se haya acumulado agua en la esquina y que esta haya provocado una socavación del terreno. En ese sentido, aclaró que no observaron señales evidentes de humedad que permitan asociar directamente el problema con una pérdida de la cañería.

Finalmente, Depetris consideró que, en caso de tratarse del caño maestro, sería una pérdida pequeña que habría provocado el asentamiento de la tierra. Además, pidió disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y señaló que esperan avanzar con las tareas de sondeo para identificar el origen del inconveniente.