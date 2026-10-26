Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 14:20, personal policial de General Roca llevó a cabo un procedimiento en la vecina localidad por una denuncia realizada previamente sobre el robo de una máquina soldadora ocurrida en el Galpón Municipal.

Durante los allanamientos, en una de las viviendas pudieron dar con el elemento robado, como también con los sospechosos por el robo, dos hombres de 31 y 37 años.

Además de incautar la soldadora, la policía secuestro una bicicleta con la que se habrían trasladado los sujetos luego de realizar el hecho delictivo.

Los malhechores fueron trasladados a la comisaría de Marcos Juárez donde quedaron alojados.