En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Detective Juan Chiaramoni, jefe de la División Investigativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), brindó detalles sobre los procedimientos realizados el lunes 12 de octubre, en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal.

Los operativos se concretaron durante la madrugada, alrededor de las 5:30, en General Baldissera y Corral de Bustos.

Según explicó el funcionario, se llevaron a cabo tres allanamientos: dos en General Baldissera y uno en Corral de Bustos. Como resultado, se secuestraron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa, además de concretarse la detención de dos personas: un hombre de 34 años y una mujer de 52.

El hombre fue detenido en un domicilio ubicado en la intersección de Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. Por su parte, la mujer fue aprehendida durante un procedimiento realizado en calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

Chiaramoni indicó que los operativos están relacionados con una investigación iniciada a partir de un procedimiento realizado el 18 de septiembre, cuando se logró cerrar tres puntos de venta de estupefacientes: uno en Isla Verde y dos en General Baldissera. En aquella oportunidad, habían sido detenidos tres hombres de 48, 33 y 27 años.

De acuerdo con lo señalado por el jefe de la División Investigativa, la fiscalía analizó las pruebas reunidas durante los primeros allanamientos y determinó que las dos personas detenidas recientemente tendrían vinculación con la organización investigada, que presuntamente comercializaba estupefacientes en distintas localidades de la región.

Por otra parte, el funcionario se refirió a un procedimiento preventivo realizado en calle Florentina Rosa de Marcos Juárez, donde efectivos de la FPA controlaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta. Aunque no encontraron estupefacientes, ambos habrían presentado resistencia al control policial y quedaron a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad.

Además, Chiaramoni recordó que se pueden realizar denuncias anónimas por venta de drogas a través de la línea 0800-888-8080.