Durante los últimos días, un hecho conmocionó a los habitantes de Morrison, tras conocerse la noticia de una mujer que quedó inconsciente tras una discusión con su pareja.

La información se dio a conocer el domingo por la noche, aproximadamente a las 21 horas, a raíz de una denuncia realizada al personal policial por un problema que estaba ocurriendo en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 300.

Al llegar al lugar entrevistaron al propietario, un hombre de 30 años, quien testificó haber tenido una discusión con su pareja, una mujer de la misma edad, momentos antes de la situación. En la casa estaba la mujer ya descompensada.

El sujeto quedó detenido preventivamente, mientras que la femenina fue derivada al hospital de Morrison para realizar los chequeos correspondientes. Actualmente la Fiscalía está investigando la situación para corroborar lo ocurrido.