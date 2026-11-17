Taekwondo del Club San Martín: ¡ Benjamín Tapia y Catalina Vergani en los Juegos Binacionales !.

Los representantes de Taekwondo de nuestro Club San Martín, Benjamín Tapia y Catalina Vergani, formaron parte de la delegación oficial de Córdoba que participó de la 27 edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, desarrollados la semana pasada en la Provincia de Mendoza.

Nuestros atletas compitieron en las siguientes categorías:

BENJAMÍN TAPIA – 73 kilos Masculino.

CATALINA VERGANI – 63 kilos Femenino.

Ambos tuvieron una destacada participación, logrando avanzar hasta los Cuartos de Final de sus respectivas categorías, en una competencia que reunió a deportistas de distintas regiones.

¡ Felicitaciones, Benjamín y Catalina, por el esfuerzo, la dedicación y por representar a Córdoba y a nuestro Club San Martín en esta importante cita deportiva !.

¡ Orgullo Albiceleste !.