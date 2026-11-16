En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 23:30 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que estaba dándose en una vivienda de calle Bolivia al 180.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un foco ígneo comenzó en un colchón de una de las habitaciones, tomando también la base del somier.

Al llegar los bomberos, trabajaron sobre el artefacto, por lo cual lo sacaron del lugar y lo sofocaron afuera. Luego ventilaron el habitáculo para liberarlo del humo y hollín.

Según lo comentado por Lerda, en ese momento no había gente dentro de la habitación damnificada, por lo que no hubo heridos en el siniestro.