Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 23 horas, personal policial de Monte Buey recibió una denuncia telefónica por parte de una persona que estaba siendo amenazado con un puñal entre las calles Mitre y Suipacha.

Al llegar al lugar los uniformados no consiguieron dar con el damnificado, pero luego se presentó en la comisaría para radicar la denuncia.

Según lo testificado por el joven de 23 años, un sujeto de 47 llegó al lugar momentos antes en su automóvil, y se bajó de él con un puñal, con el cual amenazó al damnificado.

Además, por los detalles que brindó, esta no es la primera vez que le ocurre.

Rápidamente la policía comenzó una investigación, la cual derivó en un allanamiento en la vivienda del sospechoso, la cual se encuentra en Araya al 900. Allí secuestraron el puñal, también un machete de una amenaza anterior, y un automóvil Chevrolet Corsa.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la comisaría local, donde quedó alojado.