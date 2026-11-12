La obra de cableado subterráneo que se desarrolla en pleno centro de Marcos Juárez avanza hacia su etapa final.

Por ello, en diálogo con el equipo de Red Panorama, Ramiro Irusta, representante de la empresa de Villa María que está llevando adelante los trabajos, explicó que la intervención permitirá abastecer eléctricamente a un nuevo edificio ubicado frente a la Municipalidad y mejorar la conexión entre dos distribuidores de EPEC.

Según detalló, se trata de una obra que vincula los distribuidores número 2 y 3 de la empresa provincial de energía. La conexión permitirá alimentar una subestación desde cualquiera de los dos sectores ante una eventual falla, favoreciendo la distribución eléctrica tanto en la zona norte como en la sur de la ciudad.

Los trabajos comprenden un recorrido que comienza en Sáenz Peña y 9 de Julio, donde se realizó una transición de cableado aéreo a subterráneo. Desde allí, la instalación continúa por Sáenz Peña hasta 25 de Mayo, cruza hacia el Pasaje O’Higgins y llega a la subestación transformadora que se construye para el edificio. Luego, el tendido se extiende por O’Higgins hasta Alem.

Irusta explicó que en el sector de Alem se aprovecha una columna que ya existía, donde se realizaron modificaciones para completar la transición del tendido subterráneo al aéreo. Además, señaló que alrededor de 14 personas trabajan en la ejecución de la obra, que se desarrolla de manera conjunta entre la empresa contratista y EPEC.

En cuanto a los plazos, el representante indicó que ya comenzó la etapa de limpieza y que durante la próxima semana se avanzará con la reposición de las veredas. En paralelo, se iniciará el armado electromecánico dentro de la subestación, con la colocación del transformador y los elementos de protección y maniobra.

La previsión es que la obra esté en condiciones de ser conectada y puesta en funcionamiento a mediados de diciembre. Mientras tanto, Irusta pidió paciencia a los vecinos y frentistas por las molestias ocasionadas por las excavaciones. “Es la parte más dura de la obra, donde está la excavación”, explicó, y aseguró que próximamente quedarán finalizados los trabajos sobre la vía pública.