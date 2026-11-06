La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció restricciones para la circulación de camiones en rutas nacionales y autopistas, en el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 370/2026 y alcanza a camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques. La prohibición se extenderá desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, entre las 6 y las 22, en los tramos establecidos por la normativa.

En Córdoba, los corredores alcanzados incluyen la ruta nacional 19, entre Arroyito y la capital; la RN 9 Norte, la RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba, y la autopista Rosario-Córdoba, en el tramo Villa María-Córdoba. La disposición contempla circulación en ambos sentidos.

Quedarán exceptuados los transportes de leche y productos lácteos, animales vivos, frutas y verduras, medicamentos, combustibles, gases para centros de salud, vehículos de emergencia y móviles de prensa, entre otros servicios esenciales.

Por otra parte, el Gobierno de Córdoba estableció, mediante la Resolución 1049/2026 del Ministerio de Seguridad, restricciones para los servicios de Policía Adicional entre el domingo 8 y el martes 10. En paralelo, la Municipalidad de Córdoba dispuso el cese de espectáculos públicos y actividades recreativas, deportivas y culturales desde las 5 del domingo hasta las 23:59 del martes, tanto en espacios públicos como privados.

Las disposiciones también modificaron el calendario deportivo. La Liga Regional de Fútbol de Canals postergó la fecha prevista para el domingo 8 y la trasladó al miércoles 11. En tanto, la Liga Béccar Varela adelantó los partidos de Primera y Reserva al sábado 7, mientras que la Liga Cordobesa suspendió su actividad durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.