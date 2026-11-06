En diálogo con el equipo de Red Panorama, el representante de La Bancaria, Hugo Alzuaga, nos brindó mayores detalles sobre la actividad de los próximos días.

Este fin de semana extra largo, por la actividad religiosa debido a la venida del Papa León XIV, los bancos de todo el país no estarán funcionando. Esto se debe a que el lunes fue decretado de manera nacional, mientras que el martes rige como día no laborable y sólo para la provincia de Córdoba.

Por otro lado, Alzuaga detalló además que hoy viernes, debido al Día del Bancario, tampoco hay actividad en las cajas físicas, pero si en los cajeros automáticos afuera de las sucursales.

Sobre este tema el delegado destacó que es un feriado “bastante largo y bastante raro”.

Debido a los cobros de pensiones, jubilaciones, y otros pagos, Hugo comentó que ya pidieron que los cajeros automáticos se recarguen día por medio y queden completos. Además brindó la información que el endose de los cheques digitales funcionará con normalidad, pero los físicos deberán esperar hasta el miércoles.

Aquellos que necesiten hacer algún trámite que dependa si o si de un empleado de banco deberán esperar hasta el miércoles 11.