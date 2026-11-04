Durante las últimas horas, un fuerte temporal azotó a la región, dejando a varias ciudades con cortes de luz, inundaciones, voladuras de techos, entre otras cosas. La tormenta comenzó en la mañana del martes al sur de Marcos Juárez, intensificándose en otros lugares por la tarde.

Uno de los casos más importante ocurrió en Corral de Bustos, donde se registraron más de 120 milímetros en cuestión de minutos, además de una fuerte caída de granizo. Como resultado, las calles quedaron inundadas y se vieron afectados varios vecinos a los que les ingresó agua en sus viviendas y automóviles.

La luz estuvo cortada tanto para ahí como también para Colonia Italiana durante varios minutos.

Por otro lado, las ráfagas de viento muy fuerte se hicieron sentir tanto en Monte Buey, Monte Maíz y Justiniano Posse.

En el caso de Monte Buey, el vendaval voló gran parte de la estructura que estaba preparada en el sector del ferrocarril, donde se realizará la Expo ITAI este fin de semana.

Por otro lado, en la tarde se registraron vídeos de Justiniano Posse donde podía verse que el ventarrón se llevó parte de una estructura de un edificio en el centro.

Actualmente las alertas cesaron para la provincia de Córdoba, aunque si rigen otras para el norte del país. Mientras tanto, las autoridades locales y provinciales están analizando los daños para activar el protocolo por catástrofes.