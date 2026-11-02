Básquet de San Martín:
¡ Bautista Kloster D»eramo en la Preselección Argentina U 16 Masculina !.
Con mucho orgullo informamos que nuestro jugador Bautista Kloster D»eramo será parte de un total de 18 jugadores de la categoría 2010 que fueron convocados para una nueva instancia de trabajo en el Cenard.
La concentración está prevista del 2 al 6 de Noviembre y forma parte del proceso de preparación de cara a los compromisos internacionales de 2027.
La convocatoria reunirá a jóvenes nacidos en el 2010 y provenientes de clubes de diferentes puntos del País, en lo que será una nueva oportunidad de entrenamiento y evaluación dentro del proceso de seguimiento de talentos nacionales.
La actividad permitirá continuar con el trabajo de desarrollo individual y colectivo de estos jugadores, con la mirada puesta en la conformación del seleccionado que representará a Argentina en las próximas competencias internacionales de la categoría.
Jugadores Convocados:
ALMOZNI FRANCO REGATAS CORRIENTES.
BERTONE FRANCISCO REGATAS SANTA FE.
BULCHI JOAQUÍN PEÑAROL DE MAR DEL PLATA.
CABRAL JEREMÍAS BELL VILLE.
CARRERAS MÁXIMO RED STAR DE SAN LORENZO(SANTA FE).
CHOMOUNT FRANCISCO SPORTIVO ESCOBAR BUENOS AIRES.
DADALT BAUSTISTA ESTUDIANTIAL PORTEÑO BUENOS AIRES.
FARIÑA SOSA VALENTINO BOCA JUNIORS CABA.
KLOSTER D»ERAMO BAUTISTA SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ CÓRDOBA.
LEDE SIMÓN BOCA JUNIORS CABA.
MARTÍNEZ ROSSENFIELD TOMÁS PEÑAROL MAR DEL PLATA BUENOS AIRES.
MATIENZO AYRTON LANÚS BUENOS AIRES.
PASCAL GERÓNIMO QUILMES MAR DEL PLARA BUENOS AIRES.
PICOLLI FRANCO DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG SANTA FE.
ROLÓN FEDERICO PAMPA DE PERGAMINO BUENOS AIRES.
SALAZAR LAUTARO 9 DE JULIO SALTA.
TABORDA BENJAMÍN BOCA JUNIORS CABA.
TURRINI LUCIANO BOCA JUNIORS CABA.
Felicitaciones Bautista, a disfrutar y aprender mucho de esta importante experiencia.